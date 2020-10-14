14.10.2020 - 09:01 | | AA
24 saatte Hindistan'da 730 kişi daha öldü
Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 730 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bin 586’ya yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 63 bin 509 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 239 bin 389’a çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 301 bin 927 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2inci ülke konumunda bulunuyor.
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