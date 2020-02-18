3 ay sonra virüs belirtisi

Çin’de, Hubey’in başkenti Vuhan’dan bölgeye ve ülkelere yayılan Kovid-19 salgınında hem ölü sayısı hem de vaka sayısı arttı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı 10 bin 644’ü ağır olmak üzere 70 bin 548’e, can kaybı ise 1771’e yükseldi. Virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7264’e gerilerken, müşahede altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı.

Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844’e ulaştı. Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, 2048 yeni vaka da tespit edildi. Yeni ölüm vakalarının 100’ü salgının merkezi olan Hubey’de, 3’ü Hunan, 2’si de Guangdong Eyaleti’nde gerçekleşti. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkede ulusal standartları karşılamayan tıbbi malzeme üretenlere ve satanlara ömür boyu hapis cezası verileceği duyuruldu.

Sıra dışı vaka

Çin’in Henan bölgesindeki Xinxiang vilayetinde 2 hasta kayıtlara “sıra dışı” olarak geçti. Hastalardan biri Vuhan’dan döndükten 34 gün sonra virüs belirtisi gösterdi. Diğer hastanın ise Vuhanlı bir kişiyle iletişim kurduktan 94 gün sonra belirti gösterdiği belirtildi. Bunun üzerine Xinxian’da Vuhan’dan gelenlerin karantina süresi 14 günden 21’e çıkarıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün “çok ciddi bir tehdit” olarak nitelendirdiği virüsün yayılmasının önüne geçmek için birçok bölgede alarm verildi. 25 ülkeye yayılan Kovid-19 tespit edilen kişi Çin’le birlikte 71 bin 334’e ulaştı. 1771’i Çin, biri Fransa, biri Japonya, biri Filipinler, biri de Tayvan olmak üzere virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1775’i buldu.

Komite toplantısı

Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, başkent Pekin’de 24 Şubat’ta bir araya gelecek. Halkın sağlığının korunması için yabani hayvanların tüketilmesine yönelik kötü alışkanlıkların ortadan kaldırılmasının ele alınacağı toplantıda mart ayında düzenlenmesi planlanan Ulusal Halk Kongresi’nin ertelenmesinin de görüşüleceği belirtildi.

Doğum günü ve maratona iptal

Koronavirüs, Japonya İmparatoru Naruhito’nun doğum günü için yapılacak geleneksel töreni virüs salgını nedeniyel iptal ettirdi. Japonya’da bir gelenek olan ve 23 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanan törende, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun halkı üç kez balkondan selamlaması bekleniyordu. Öte yandan, 38 bin kişinin kaydolduğu Tokyo Maratonu’nun bu yıl genel katılıma kapatıldığını açıkladı. Alanında dünyanın en büyüklerinden Tokyo Maratonu; Boston, Londra, Berlin, Chicago ve New York maratonlarıyla “Marathon Majors” adı verilen 6 yarış arasında yer alıyor.

Mahkeme kararıyla karantinaya

Rusya’da koronavirüs salgınına karşı kurulan karantinadan kaçan Alla Ilyina, mahkeme kararıyla tekrar hastaneye gönderilecek. Ilyina’nın avukatı ise karara itiraz edeceklerini belirtti. Ilyina, Çin’den Saint Petersburg’a döndükten sonra boğaz ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurmuş, bunun üzerine Botkin Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi’nde karantina altına alınmıştı. Doktorların temiz raporu vermesine rağmen hastanede zorla tutulduğunu belirten Ilyina, kapısındaki elektronik kilidi kısa devre yaptırarak kaçmıştı.

Afrikalı hasta iyileşti

Koronavirüse yakalanan ilk Afrikalı olan, Çin’in Jingzhou kentinde üniversite okuyan Kamerunlu Kem Senou Pavel Daryl’in iyileştiği açıklandı. Antibiyotik ve HIV için kullanılan ilaçlarla tedavi edilen Daryl’in koronavirüsü atlatan ilk Afrikalı olduğu da belirtildi.

Kedisi için kaldı

Kanada vatandaşı, 21 yaşındaki Kristina Shramko, 8 ay önce Vuhan’a yerleşti. Sevgilisi iş gezisi için yurt dışında bulunan Shramko, 23 Ocak’tan bu yana salgının merkez üssü Vuhan’da karantina altında. Kanada Vuhan’daki vatandaşlarını tahliye etti. Shramko’da tahliye edilecekler arasındaydı. Ancak o gitmedi. Business Insider sitesine konuşan Shramko, kedisi Kitya’yı Vuhan’da bırakmamak için ülkesine dönmedi. Karantinanın nisan ya da mayısa kadar sürebileceği söylentileri dolaştığına dikkat çeken Shramko, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını söyledi.

Sayı artıyor

ABD’li vatandaşların tahliyesiyle birlikte lüks yolcu gemisinde 3372 kişi kaldı. Gemideki 1’i Rus 99 kişi de daha Kovid-19 tespit edildiği ve sayının 454’e yükseldiği belirtildi. Gelecek günlerde Kanada, İtalya ve Hong Kong da gemideki vatandaşlarını tahliye edecek. Karantina ise yarın sona eriyor.

Gemiden tahliye

Japonya’nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda 4 Şubat’ta karantinaya alınan, 3700 yolcu ve mürettebatın bulunduğu “Diamond Princess” adlı yolcu gemisindeki 328 ABD vatandaşı tahliye edildi. ABD Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak açıklamasında muayenede Amerikalılarda virüs belirtisi görülmediği kaydedildi. Açıklamada, vatandaşlar gemiden indikten sonra, 2-3 gün önce test yapılan 14 vatandaşın sonuçlarının pozitif çıktığına dair Amerikalı yetkililerin bilgilendirildiği aktarıldı. Bu kişilerin uçakta diğer yolculardan ayrı bir bölümde tecrit edilerek uçağa bindirildiğine dikkat çekilen açıklamada, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca karantinada tutulacağı kaydedildi.

Bond da kaçtı

Ünlü aktör Daniel Craig’in son kez efsanevi İngiliz ajanı canlandıracağı James Bond serisinin son filmi ‘No Time To Die’ın Nisan ayında Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilmesi planlanan galası, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Ayrıca Çin’deki basın turunun da iptal edildiği açıklandı. Özellikle eğlence sektörünü büyük zarara uğratan salgın nedeniyle Çin genelinde 70 bin sinemanın kapatıldığı biliniyor.