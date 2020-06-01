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01.06.2020 - 10:27 | | İHA

3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı

Japonya’da 3 yaşındaki oğlunu 90 dakika boyunca çamaşır makinesinde kilitli tutan baba tutuklandı.

3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı

Japonya'nın Ibaraki eyaletinde 3 yaşındaki oğluna şiddet uygulayan bir baba tutuklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, özel bir şirket çalışanı olan Kenichi Hoshino (37), eşi ve 5 yaşındaki kızı geçtiğimiz cumartesi sabahı dışarı çıktığında, 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesinin kazanına kilitledi. Çocuğunu yaklaşık 90 dakika makinenin içinde tutan şahıs, daha sonra ambulansı arayarak oğlunun kendisi fark etmeden makineye tırmandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan çocuk su kaybı nedeniyle halsizlik yaşarken, şüpheli baba daha sonra suçlamayı kabul etti. Oğluna zarar vermek niyetinde olmadığını söyleyen baba, çocuğa yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

 

 

Normalleşmenin ilk sabahında insan ve trafik yoğunluğu oluştuCorona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları bugün sona eriyor. Normalleşme adımlarının atıldığı ilk gününde İstanbul Cevizlibağ'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı.
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