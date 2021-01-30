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30.01.2021 - 13:36 | | DHA

4 yaşındaki çocuk plajda 220 milyon yıllık dinozor ayak izi buldu

Galler'de ailesiyle birlikte plajda yürüyüşe çıkan çocuğun gördüğü iz, uzmanlara göre Ada'da ortaya çıkan en iyi örnek.

4 yaşındaki çocuk plajda 220 milyon yıllık dinozor ayak izi buldu

Birleşik Krallık'taki Galler bölgesindeki Vale of Glamorgan'da Bendricks Bay sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan 4 yaşındaki Lily Wilder arkelogları heyecanlandıran bir keşfi ortaya çıkarttı. Wilder'ın sahilde yürüdüğü sırada dinazor ayakizi gözüne çarptı. Wilder'ın ailesi dinazor ayakizini arkeologlara haber verdi.

Bölgeye keşfe gelen arkeologlar, yaptıkları inceleme sonucunda ayakizinin 220 yıllık ve 75 cm uzunluğunda bir dinozora ait olduğunu açıkladı.

Galler Ulusal Müzesi paleontoloji küratörü Cindy Howells de ayak izini "Bu sahilde bulunan en iyi örnek" olarak nitelendirdi.

Küçük Lily’nin annesi Sally Wilder de, yaşananları "Ayak izini keşfedenler Lily ve Richard'dı (babası). Lily onu yürürken gördü ve 'baba bak' dedi. Richard eve gelip bana fotoğrafı gösterdiğinde harika göründüğünü düşündüm. Richard bunun gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündü. Arkeloglara haber verdik. Eşsiz keşif ortaya çıktı" cümleleriyle anlattı.

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