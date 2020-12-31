4 yaşındaki kız çocuğu şeytan çıkarma ayininde öldürüldü

Missouri eyaletinde gerçekleşen olayda Jessica’nın ebeveynleri, komşuları 35 yaşındaki Ethan Mast ve 21 yaşındaki Kourtney Aumen’in, kendilerini şeytanın kızı ele geçirdiğine ikna ettiğini söyledi. Soyadı benzerliğine rağmen polis, aralarında akrabalık ilişkisi olmadığını belirtirken 29 yaşındaki anne Marry Mast, duruma dair “muazzam bir tanrı olayı” ifadelerini kullandı.

Yirmi sekiz yaşındaki baba James Mast müfettişlere, küçük kızın öldürülmesinden önce komşularının onu iki hafta boyunca dövdüğünü söyledi. Kendisinin ve eşinin, kıza cinsel tacizde bulunmaya zorlandığını, aksi takdirde dövülmekle ya da vurulmakla tehdit edildiklerini ekledi.

Daily Mail’in aktardığına göre, komşuların ebeveynlerin evine kamera sistemi kurduğu, bu sayede onları takip edip taleplerine uymalarını sağladığı iddia ediliyor.

Polis ekipleri, Jessica Mast’i bulduğunda vücudunda çok sayıda morluk tespit ederken haberler, Ethan Mast ve Kourtney Aumen’in, küçük kızı deri kemerle dövdüğünü daha sonra gölete batırdığını itiraf ettiği yönünde. Marry Mast de kızının buzlu gölete batırılmasını izlediğini söyledi. Bölgenin şerifi Eric Knox, ebeveynlerin de dövüldüğünü aktardı. Çiftin iki çocuğu daha bulunurken bunlardan iki yaşındaki erkek de komşuların saldırısına uğradı. Bebekse zarar görmedi.

Söz konusu kişilerin hepsi aynı kiliseye gitse de polisler bunun bir tarikat eylemi olmadığını düşünüyor. Ancak Knox, yaşananları “dini türden olay” diye nitelendirdi. Polislerden Chris Wilson, James Mast’e, ailesine bunun yapılmasına nasıl izin verdiğini sorduğunu, komşuların karısının içinde şeytan bulunduğunu, eğer icabına bakılmazsa çocuklarının da onun gibi olacağını söylediğini aktardı. Baba, kendisinin veya eşinin olaya müdahale edip çocukları rahatlatmaya çalışması halinde günah işleyeceklerini ve şeytanın onları cezalandıracağını düşündüklerini de ifade etti.

Ethan Mast ve Kourtney Aumen saldırı, cinayet ve cinsel tacizle suçlanıyor. Ebeveynlerin küçük kızın cenazesine katılmasına izin verilmezken onlar da 5 Ocak’taki kefalet duruşmasına kadar parmaklıklar ardında kalacak. Baba çocuğun hayatını tehlikeye atmanın yanında onun yaralanmasına neden olmakla, anneyse çocuğun ölümüne neden olmakla ve aile içi şiddetle suçlanıyor.

Yetkililer, James ve Marry Mast’in diğer çocuklarının koruma altına alındığını bildirdi.

Kaynak: Independent Türkçe