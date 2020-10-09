41.8 milyon dolara satıldı

Yuan Hanedanlığı dönemine ait olduğu tahmin edilen “At Sırtında Geri Dönen Beş Sarhoş Prens” isimli resimli parşömen, müzayede evi Sotheby’s tarafından düzenlenen açık artırmada satışa çıkarıldı. Açık artırmada, bir alıcı 41.8 milyon dolara 700 yıllık parşömene sahip oldu. Parşömenin dört görevli ile birlikte ata binen prensleri tasvir ettiği ve prenslerden birinin Tang Hanedanlığı’nın en uzun süre hüküm süren İmparatoru Xuanzong olduğu belirtiliyor. 2 metre uzunluğundaki parşömenin en fazla 15 milyon dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.