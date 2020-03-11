60 milyon İtalyan karantinaya uyandı: Kepenkler indi, sokaklar boşaldı

Çin’den sonra en çok ölümün olduğu İtalya dün güne Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan olağanüstü tedbirlerle uyandı. 10 bin 149 vakanın bulunduğu ülkede ilk ölümün kaydedildiği 21 Şubat’tan bu yana can kaybı dün 168 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 631’e yükseldi. Başbakan Giuseppe Conte tarafından pazartesi günü imzalanan ve virüse karşı tedbirleri içeren kararname, İtalya’da insanların hareketliliğini kısıtlamayı ve bu yolla virüsün yayılmasının kontrol altına alınmasını hedefliyor. 60 milyonluk ülkenin tamamında uygulanan kararname, seyahat kısıtlaması, sinema, tiyatro, müze gibi kamuya açık birçok mekânın kapatılması, toplanma yasağı, cenaze de dahil törenlerin iptali gibi gündelik hayatı derinden etkileyecek kurallar içeriyor.



‘Evde kalıyorum’



Tedbirler çerçevesinde 60 milyon kişi, 3 Nisan’a kadar sadece iş, tıbbi nedenler veya acil durumlar için seyahat edebilecek. Ülkenin turistik bölgelerinde sokaklar boşaldı, dükkânlar kepenk kapattı. 15 Mart’a kadar kapalı kalacağı açıklanan okullar ve üniversiteler, gelecek aydan önce açılmayacak. Mağazalara ve restoranlara yapılan duyurularda müşterilerin en az bir metre aralıkla durması istendi. Kamu kurumları ve toplu taşıma araçları da şimdilik hizmet vermeye devam edecek. Başbakan Conte, “evden çıkmama kararnamesi” diye nitelediği yeni tedbir paketi ile ilgili “İtalya’nın geleceği bizim elimizde” açıklaması yaptı. Diğer yandan, Kovid-19 endişesi ve buna yönelik tepkiler nedeniyle başkent Roma’daki Rebibbia Cezaevi de olmak üzere ülke genelindeki 27 cezaevinde olaylar çıkmış, 7 mahkûm yaşamını yitirmişti. Olaylar sırasında 50 tutuklunun kaçtığı bunlardan 30 kadarının yakalandığı, geri kalanının arandığı bildirildi.

733 kişi yoğun bakımda



İtalya genelinde bugüne kadar koronavirüs testi yapılan 53 bin 826 kişiden 9172’si pozitif çıktı. Bunların 724’ü tedavi sonrası iyileşti. Halen pozitif olan 7985 kişiden 733’ü ise yoğun bakımda. Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 44’ü 80-89 yaşları, yüzde 31’i 70-79, yüzde 14’ü 90 üstü, yüzde 10’u 60-69, yüzde 1’i de 50-59 yaşları arasında.



Kovid-19 notları



İspanya’da aşırı sağ çizgisindeki Vox Partisi milletvekili Ortega Smith’te Kovid-19 tespit edildi. Vaka sayısının 1235’e, ölü sayısının 35’e ulaştığı ülkede parlamento çalışmaları 1 haftalığına askıya alındı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgının daha henüz başında olduklarını söyledi. Tedbirler kapsamında Macron’un makam odasında toplantı yapılmayacak, Elysee Sarayı’nda yemekli toplantı düzenlenmeyecek. Ülkede 15 Nisan’a kadar 450 spor etkinliği de iptal edildi.



89 vakanın görüldüğü Yunanistan’da Kovid-19 salgını nedeniyle tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verildi.



İsviçre’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.



Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’ta bulunan genel merkezi, Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.



Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı ve Bazilikası virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde turist ziyaretlerine kapatıldı.



Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika da Kovid-19’e yakalandı. Almanya’da katıldığı bir toplantı dönüşünde yapılan testlerde virüs tespit edilen Mika karantinaya alındı.



Miley Cyrus, Avustralya’da meydana gelen yangınların ardından bağış toplamak için düzenleyeceği Bushfire Konseri’ni salgın riskine karşı iptal etti.



Panama ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi.



Vaka sayısının 40’a yükseldiği Çekya’da ilk ve orta okullar tatil edildi.



ABD’de Kovid-19 vaka sayısının artması nedeniyle şu ana kadar 621 okulda eğitime ara verilirken, bu durumdan yaklaşık 435 bin öğrenci etkilendi.



İtalyan moda devi Giorgio Armani, hükümetine koronavirüse karşı savaşması için 1.4 milyon dolar bağışta bulundu.



Avrupa Merkez Bankası’na sıçradı



Avrupa Merkez Bankası’nda (ECB) ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi. ECB’den yapılan açıklamada, bir personelde Kovid-19 tespit edildiği, hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtilerek, söz konusu kişiyle diğer 100 ECB çalışanının yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evden çalıştırılacağı bildirildi. Açıklamada, ECB’nin, 3500 çalışanının çoğunluğunun evden çalışması için uzaktan çalışma sistemini önceki gün başarıyla test ettiği de bildirildi.



Trump: İyiyim teste gerek yok



ABD genelinde Kovid-19’un görüldüğü 34 eyalette vaka sayısı 700’ü geçti, 26 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, bazı Kongre üyelerinin kendini karantinaya almasına ilişkin, “Ben virüs testi yaptırmadım. Test yaptıracaktım ama ortada bir neden göremedim, kendimi gayet iyi hissediyorum. Beyaz Saray doktoruyla görüştüm bunun için ortada bir sebep olmadığını söyledi” dedi.



Merkel’den felaket senaryosu!



1296 Kovid-19 vakasının görüldüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da, salgın endişe vermeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgına ilişkin yaptığı açıklamada “Almanya’nın koronavirüsle mücadelesi uzun sürecek. Almanya’daki insanların yüzde 60 ile 70’ine virüs bulaşabilir” dedi. Merkel, ayrıca virüsün yayılmasını yavaşlatmak için daha fazla etkinliğin iptal edilmesi gerektiğine işaret etti.



MERKEZ ÜSSÜNDE GERİLEME: 24 SAATTE 17 KİŞİ



Kovid-19 Avrupa’da yayılmaya devam ederken, ilk ortaya çıktığı Çin’deki vaka sayısı giderek azalıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’na göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 yeni vaka tespit edildi. Can kayıplarının tamamı salgının en yoğun olarak görüldüğü Hubey Eyaleti’nde gerçekleşti. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3139’a ulaştı. Toplam vaka sayısı da 4794’ünün durumu ciddi olmak üzere 80 bin 754’e çıktı.

‘Vuhan virüsü’



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yeni tip koronavirüsü “Vuhan virüsü” diye anmasına sert tepki gösterdi. Shuang, “Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yeni tür koronavirüse resmen bir isim koymuş olmasına rağmen, belirli bir Amerikalı siyasetçi bilime ve DSÖ kararına saygısızlık ederek, Çin ve Vuhan’ı yaftalama konusundaki ilk fırsatı kaçırmadı. Bu alçakça tavrı kınıyoruz” dedi.



4252 kişi can verdi



Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti. Toplamda 4252 kişinin öldüğü, 64 bin 270 kişinin iyileştiği açıklandı. Çin anakarasında 3136, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 3, İtalya’da 631, İran’da 291, Güney Kore’de 54, ABD’de 27, Fransa’da 33, İspanya’da 35, Japonya’da 16, Irak’ta 7, İngiltere’de 5, Hollanda’da 4, Avustralya’da 3, İsviçre’de 3, Almanya’da 2, San Marino’da 2, Lübnan, Kanada, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin’de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin anakarasında 80 bin 757, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 116 ve Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan’da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Hastaneler kapatıldı



Pekin yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, virüsün merkez üssü Vuhan’da koronavirüs vakalarını tedavi edebilmek için ocak ayından bu yana açılan 14 sahra hastanesinin tamamı dün kapatıldı. Pekin yönetimi salgının ilk günlerinde krizi hafife almak ve dünyadan bilgi saklamakla suçlansa da Dünya Sağlık Örgütü alınan önlemleri övmüştü.