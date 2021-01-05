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05.01.2021 - 08:48 | | AA

61 milyon kişi koronavirüsü yendi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 61 milyonu aştı.

61 milyon kişi koronavirüsü yendi

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 61 milyon 57 bin 700 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 12 milyon 736 bin 512, Hindistan'da 9 milyon 975 bin 958, Brezilya'da 6 milyon 875 bin 230 ve Rusya'da 2 milyon 640 bin 36 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 4 Ocak itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 146 bin 430 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Kolombiya'da 1 milyon 552 bin 177'ye, İtalya'da 1 milyon 520 bin 106'ya, Arjantin'de 1 milyon 458 bin 83'e, Almanya'da 1 milyon 401 bin 200'e, Meksika'da 1 milyon 105 bin 834'e, Polonya'da 1 milyon 69 bin 554'e ve İran'da 20 bin 737'ye ulaştı.

Dünya genelinde 23 milyon 187 bin 611 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 86 milyon 105 bini aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 860 bin 540 kişi hayatını kaybetti.

Aracın çarptığı iki gencin üzerinden başka bir araç geçtiRusya’da yoldan karşıya geçmeye çalışan iki gence önce bir araç çarptı, ardından arkadan gelen başka bir araç üzerlerinden geçti. Feci kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 19 yaşındaki ise ağır yaralandı.
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