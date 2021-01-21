21.01.2021 - 21:09 | | DHA
76 yaşındaki kadın trafikte böyle yakalandı!
Çin'de 76 yaşındaki lunapark çalışanı kadın, bacağındaki ağrı nedeniyle lunaparktan oyuncak scooter ile evine dönerken polis kontrolüne takıldı. O anlar sosyal medyada viral oldu.
Olay, Çinin Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinde meydana geldi. Bir lunaparkta çalışan 76 yaşındaki Hou adlı kadın, bacağındaki ağrı nedeniyle lunaparktan aldığı oyuncak scooterla evine dönerken polis kontrolüne takıldı.
Yaşlı kadını durduran polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.