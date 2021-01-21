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21.01.2021 - 21:09 | | DHA

76 yaşındaki kadın trafikte böyle yakalandı!

Çin'de 76 yaşındaki lunapark çalışanı kadın, bacağındaki ağrı nedeniyle lunaparktan oyuncak scooter ile evine dönerken polis kontrolüne takıldı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

76 yaşındaki kadın trafikte böyle yakalandı!

Olay, Çinin Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinde meydana geldi. Bir lunaparkta çalışan 76 yaşındaki Hou adlı kadın, bacağındaki ağrı nedeniyle lunaparktan aldığı oyuncak scooterla evine dönerken polis kontrolüne takıldı.

Yaşlı kadını durduran polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

76 yaşındaki kadın trafikte böyle yakalandı

76 yaşındaki kadın trafikte böyle yakalandı


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