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16.10.2020 - 15:49 | | AA

AB: Doğu Akdeniz'i aralıktaki zirvede yeniden değerlendireceğiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında gelişmeleri takip ederek aralık ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde konuyu yeniden değerlendireceklerini söyledi.

AB: Doğu Akdeniz'i aralıktaki zirvede yeniden değerlendireceğiz

 

Michel, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminden basın toplantısı düzenledi. Zirvede birçok konunun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumu da görüştüklerini aktaran Michel, "Türkiye'nin tek taraflı eylemlerde bulunduğunu" savunarak bundan üzüntü duyduklarını ifade etti. 

Michel, Doğu Akdeniz ve Türkiye hakkındaki bir soru üzerine "Aralık ayında bir zirve düzenlemeyi planlıyoruz. Burada Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumu değerlendirmeyi planlıyoruz. Ben, bu yaklaşımı izlemeyi öneriyorum." dedi. 

Michel, bugünkü toplantıda, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi liderlerinin birer sunum ve konuyla ilgili kısa bir görüşme yaptıkları bilgisini paylaşarak Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.

 

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