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27.11.2020 - 16:14 | | AA

AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkiler ve ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerde fikir ayrılıklarının devam ettiğini bildirdi.

AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, sosyal medya hesabından, AB ile İngiltere arasında devam eden müzakerelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Taraflar arasında balıkçılık, kamu desteklemeleri ve gelecekte yaşanabilecek uzlaşmazlıkların çözümü konusunda henüz anlaşma sağlanamadığına işaret eden Barnier, "Önemli fikir ayrılıkları devam ediyor. AB ve İngiltere arasındaki müzakerelere devam etmek için ekibimle birlikte bu akşam Londra'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Barnier, bugün AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcilerine müzakerelerdeki son durum hakkında bilgi vereceğini belirtti.

Geçen hafta, bir müzakerecide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle Brexit görüşmelerine ara verilmiş, ardından müzakereler video konferans yöntemiyle sürdürülmüştü.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

 

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