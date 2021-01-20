AB ve NATO'dan ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Biden'a kutlama mesajlarÄ±

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Charles Michel, mesajÄ±nda, "Her Ã¼lkede olduÄŸu gibi ABD halkÄ± da umutlarÄ±nÄ± ve endiÅŸelerini ciddiye alan liderler hak ediyor. BaÅŸkan Biden ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kamala Harris'in tam da bunu yapacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.Â

"Daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Avrupa, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ABD ve daha iyi bir dÃ¼nya" kurma Ã¶nerisinde bulunan Michel, AB'nin yeni dÃ¶nemde ABD ile iliÅŸkilerinde Ã¶nceliklerini, "Ã§ok taraflÄ± iÅŸ birliÄŸini geniÅŸletme, Kovid-19 salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, adil ticaretle ekonomileri yeniden inÅŸa etme ve gÃ¼venlik ve barÄ±ÅŸ iÃ§in gÃ¼Ã§leri birleÅŸtirme" olarak sÄ±raladÄ±.Â

Michel, farklÄ±lÄ±klarÄ±n saÄŸduyuyla Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸini, ABD ve AB'nin ortak deÄŸerleri sÄ±nandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in artÄ±k iÅŸ birliÄŸinin daha da hayati olduÄŸunu vurgulayarak, "Biz kendi adÄ±mÄ±za hazÄ±rÄ±z." ifadesine yer verdi.Â

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ursula von der Leyen de sosyal medyada Biden ve Harris'e tebriklerini ilettikten sonra, "Avrupa taze bir baÅŸlangÄ±ca hazÄ±r." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Â

NATO: YENÄ° DÃ–NEMÄ°N BAÅžLANGICIÂ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ittifak adÄ±na Biden ve yardÄ±mcÄ±sÄ± Harris'i tebrik ederek, "BugÃ¼n transatlantik ittifakÄ± iÃ§in yeni bir dÃ¶nemin baÅŸlangÄ±cÄ±." ifadesine yer verdi.Â

Kuzey Amerika ile Avrupa arasÄ±ndaki baÄŸÄ±n, gÃ¼venliÄŸin temeli olduÄŸunu belirten Stoltenberg, "Demokrasilerimizi, deÄŸerlerimizi ve kurallara dayalÄ± uluslararasÄ± dÃ¼zeni korumak iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken ABD'nin liderliÄŸi esas teÅŸkil etmektedir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â

Stoltenberg, "Ã‡in'in yÃ¼kseliÅŸinin getirdiÄŸi gÃ¼venlik meseleleri, Afganistan ve Irak'takiler dahil olmak Ã¼zere terÃ¶r tehdidi, daha iddialÄ± bir Rusya" gibi konularÄ± ele almada NATO mÃ¼ttefiklerinin birlikte durmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.Â

Stoltenberg, "BaÅŸkan Biden ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak ve kendisini bu yÄ±l BrÃ¼ksel'deki NATO Zirvesi'nde aÄŸÄ±rlamak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.