MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri AB ve Yunanistan Midilli Adası'na yeni göçmen merkezi kuruyor
ABONE OL
03.12.2020 - 15:26 | | AA

AB ve Yunanistan Midilli Adası'na yeni göçmen merkezi kuruyor

Yaz mevsimindeki yangında küle dönen Yunanistan'daki en büyük göçmen kampı Moria'nın yeniden kurulması için önemli adım atıldı. Yeni merkezin Eylül 2021'de açılması bekleniyor.

AB ve Yunanistan Midilli Adası'na yeni göçmen merkezi kuruyor

Avrupa Birliği (AB) ile Yunanistan, Midilli Adası'nda göçmenler için yeni bir kabul merkezi kurulmasını amaçlayan ortak plan üzerinde anlaşmaya vardı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, taraflar merkezin inşa edilmesi, adaya gelen göçmenlerin yönetimi, iltica ve dönüş prosedürlerinin hatasız yapılması ve uyum tedbirleri, AB yasalarına uygun kabul koşulları, merkezde çalışacak personelin eğitimi gibi konularda bugün bir protokol imzaladı.

Anlaşma, AB tarafından, Midilli Adası'ndaki Moria kampının eylül ayında çıkan yangından sonra kullanılamaz hale gelmesinin ardından yeni bir barınma yeri kurulması için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Merkezin, Eylül 2021'e kadar açılması öngörülüyor. AB, Yunanistan'a Sisam, İstanköy ve İleryoz adalarında daha küçük 3 ayrı kabul merkezi kurulması için geçen ay 121 milyon avro fon tahsis etmişti. Bu üç merkezin de Eylül 2021'e kadar açılması planlanıyor.

Down sendromlu Osman, Covid-19'u yendiBursa'da down sendromlu Osman Nuri Gültekin (25), yakalandığı Covid-19?u kurallara uyarak, ailesinin de desteğiyle yendi. Anne Selma Gültekin, "Verilen yemeği odasına kapıdan aldı, yemeğini yine kapıdan bıraktı. Bizi bile odasına kabul etmedi. Bize virüsün bulaşmaması, Osman'ın dikkat etmesinden dolayı" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu

Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Son dakika: Kahramanmaraş'ta operasyon! Polisi şehit eden zanlı böyle yakalandı...

Son dakika: Kahramanmaraş'ta operasyon! Polisi şehit eden zanlı böyle yakalandı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet