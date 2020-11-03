ABD'de Joe Biden ile Donald Trump başkanlık için yarışıyor. Amerikalılar oy kullanmaya devam ederken seçim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği seçimin sonuçları öncesi vatandaşlar ABD (Amerika) nüfusu kaç, nedir? Seçmen sayısı ve oy kullanma oranı nedir? sorusunu soruyor.

ABD NÜFUSU NE KADAR?

ABD ülkesinin nüfusu, worldometers.info adresinin tahmini verilerine göre 331.002.651 kişiden oluşur. Nüfus bakımından, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. ABD nüfusunun önemli kısmını, Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturur.

OY KULLANMA ORANI

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenecek 3 Kasım 2020 Başkanlık Seçimleri'nde rekor sayıda erken oy kullanıldı. Seçimlere dört günü kalan oyunu posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanan seçmen sayısı 86 milyonu aştı.

Florida Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ülkede son yüzyılda yapılan seçimlerdeki "en yüksek erken oy kullanım oranına" ulaşıldığı belirtilirken, 2016 seçimlerindeki toplam oy kullanma oranının şimdiden geçildiği kaydedildi.

Donald Trump'ın kazandığı 2016 seçimlerinde ABD'li seçmenlerin yüzde 58'i sandık başına gitmişti.