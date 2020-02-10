10.02.2020 - 23:04 | | DHA
ABD Ankara BüyükelçiliÄŸi: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z
ABD Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, "NATO mÃ¼ttefikimiz TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve Esad rejiminin uluslararasÄ± toplum nezdinde normalleÅŸtirilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â
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ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Twitter adresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 TÃ¼rk askeri iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerinde bulunuldu. AÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 TÃ¼rk askerinin yakÄ±nlarÄ±na ve ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz. NATO mÃ¼ttefikimiz TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve Esad rejiminin uluslararasÄ± toplum nezdinde normalleÅŸtirilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz"Â denildi.
ÇavuÅŸoÄŸlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceÄŸizDÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±da ÅŸehit düÅŸen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifa dileyerek, "Ä°çeride nasÄ±l temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceÄŸiz." dedi.