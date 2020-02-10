MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri ABD Ankara BüyükelçiliÄŸi: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z
ABONE OL
10.02.2020 - 23:04 | | DHA

ABD Ankara BüyükelçiliÄŸi: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z

ABD Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, "NATO mÃ¼ttefikimiz TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve Esad rejiminin uluslararasÄ± toplum nezdinde normalleÅŸtirilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

ABD Ankara BüyükelçiliÄŸi: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z

Â 

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Twitter adresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 TÃ¼rk askeri iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerinde bulunuldu. AÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 TÃ¼rk askerinin yakÄ±nlarÄ±na ve ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz. NATO mÃ¼ttefikimiz TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z ve Esad rejiminin uluslararasÄ± toplum nezdinde normalleÅŸtirilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz"Â denildi.

ÇavuÅŸoÄŸlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceÄŸizDÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±da ÅŸehit düÅŸen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifa dileyerek, "Ä°çeride nasÄ±l temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceÄŸiz." dedi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Sefirin KÄ±zÄ± 8. son bölümde Nare'den büyük kaçÄ±ÅŸ... Sefirin KÄ±zÄ± 9. yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±?

Sefirin KÄ±zÄ± 8. son bÃ¶lÃ¼mde Nare'den bÃ¼yÃ¼k kaÃ§Ä±ÅŸ... Sefirin KÄ±zÄ± 9. yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±?

Åžahitler anlattÄ±: O adam Kadir Åžeker'e arkadan saldÄ±rdÄ±

Åžahitler anlattÄ±: O adam Kadir Åžeker'e arkadan saldÄ±rdÄ±

Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± kapsÄ±yor! 65 yaÅŸÄ±nda emekli olacaklar...

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± kapsÄ±yor! 65 yaÅŸÄ±nda emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldÄ±rÄ± kamerada!

Bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± kamerada!

SÄ±radaki Haber