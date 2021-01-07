ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten kınama: Kara gün

ABD Senatosu, Trump destekçilerinin Kongre binasını basması nedeniyle ara verdiği oturumuna, güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından devam etti.

"Senato Başkanı" sıfatıyla oturumu yöneten Mike Pence, oturumun açılışında yaptığı konuşmada olanları "kara gün" olarak niteledi.

Pence, güvenlik güçlerinin Kongrenin güvenliğini yeniden sağladığına işaret ederek, "Halk için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada yaşanan şiddet olaylarını en güçlü şekilde kınıyoruz ve yaşanan can kaybından dolayı üzgünüz." ifadesini kullandı.

Bazı güvenlik güçlerinin de olaylar esnasında yaralandığını vurgulayan Pence, "Bugün Kongre binamızı birbirine katan kişiler asla kazanamayacak, özgürlük her zaman kazanacak. Burası hala halkın evi. Yeniden toplanan oturumumuzda, demokrasimizin direncine ve gücüne bir kez daha şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Pence, yaptığı açılış konuşmasının ardından, "Tanrı burada hizmet eden ve burayı koruyanları kutsasın. Tanrı, Amerika'yı kutsasın. Hadi işimize dönelim." dedi.

"Bugün yaşananlar ülkemizin tarihinde silinmesi kolay olmayan bir leke bıraktı"

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bugünkü oturumda seçim sonuçlarını resmileştirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, "Biz hukuksuzluk ve baskılara boyun eğmeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Anayasal görevlerimizi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışta söz alan Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise olanlardan Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak, "Bugün yaşananlar ülkemizin tarihinde silinmesi kolay olmayan bir leke bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.





Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.