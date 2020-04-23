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23.04.2020 - 17:49 | | AA

ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan temennisinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı!

Trump, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ramazanın tüm  dünyadaki milyonlarca Müslüman için oruç tutarak, Kur'an okuyarak, ihtiyaç  sahiplerine yardım ederek ve iyilik yaparak, manevi yolculuklarının amacı  konusunda bir tazelenme ve inançlarında güçlenmeleri için fırsat olduğunu  belirterek "Bu eylemler, İslam inancının öne çıkardığı barış, nezaket,  diğerlerine karşı sevgi ve saygı gibi evrensel değerlerle yakından ilişkilidir."  ifadelerini kullandı.

Son aylarda, zor zamanlarda dua etmenin gücünü bir kez daha  gördüklerine işaret eden Trump, şunları kaydetti:

"Hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu  bir ramazan diliyorum. Mübarek ramazan ayının başladığı bu günde, bu kutsal  zamana inananlara rahatlamaları ve inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum. Ramazan mübarek olsun."

 

 

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