02.09.2020 - 12:53 |
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 aşısı çalışmalarına katılmayacak
Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) müdahil olduğu için, Covid-19'a karşı aşı geliştirme ve dağıtma konusunda yürütülen uluslararası çalışmalara ABD'nin katılmayacağını açıkladı.
Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Beyaz Saray, 172 ülkenin WHO öncülüğünde yürüttüğü çalışmada yer almayacak. Bu çalışma, "güvenli ve etkili aşıya eşit erişim" amacı taşıyor.
Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere, ABD'nin "virüsü yenmek için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini, ancak yozlaşmış WHO ve Çin'in etkisi altındaki çok taraflı örgütler tarafından sınırlanmayacağını" ifade etti.
Trump, koronavirüs salgınındaki tutumu nedeniyle WHO'yu eleştirmiş ve salgına karşı tavsiyelerinde Çin'in etkisinde olmakla suçlamıştı.
Kaynak: BBC Türkçe
Önce kediyi tekmeledi, ardından o anları görüntüleyen kadına saldırdıİstanbul Kadıköy'de işe gittiği sırada sokakta kediyi tekmeleyen bir kadın olduğunu gören Esra Yılmaz duruma tepki gösterdi. Kediyi darp eden kadın, cep telefonuyla o anları görüntülemek isteyen Yılmaz'ı darp etti.