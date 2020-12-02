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02.12.2020 - 21:16 | | AA

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den virüsler için 'biyolojik silah' uyarısı!

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, virüslerin bir devlet veya terör örgütü tarafından biyolojik silah olarak kullanılma ihtimali konusunda kaygılarının olduğunu söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den virüsler için 'biyolojik silah' uyarısı!

 

Orgeneral Milley, Washington merkezli Brookings Enstitüsünde gündemdeki güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biyolojik silahlarla ilgili bir soruya yanıt veren Milley, "Bu virüs (Kovid-19) veya başka bir tip virüs biyolojik bir sistem olarak kötü emeller için kullanılabilir mi? Elbette ki evet. Bu olabilir ve bu bir kaygıdır." dedi.

Ulus devletlerin zaten böyle bir kabiliyet geliştirme kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Milley, "Asıl daha büyük kaygı ise bir terör örgütünün veya sorumlu aktör gibi davranmayan birilerinin bunu kullanmasıdır. Bu çok büyük bir kaygıdır. Ayrıca, elinde hiç silah olmayan örgütlerin biyolojik silahlar geliştirip bunları kullanmalarını ve korkunç bir yıkıma neden olmalarını hayal etmek hiç de zor değil." değerlendirmesinde bulundu.

Henüz örgütlerin elinde böyle bir şey olmadığını ancak bunun bir ihtimal olduğunu belirten Milley şöyle devam etti:

"Böyle bir kabiliyete müdahale etmek ve onu yok etmek bakımından tedbirli olmamız gerekir. Ama aynı zamanda devam eden salgından da ders almamız gerekir ve bunları kendimizi savunmak için kullanmalıyız. Dolayısıyla gelecekte kişisel koruma malzemelerimizin, böyle bir durum söz konusu olduğuna müdahale edecek ekiplerimizin hazır olmasını temin etmemiz, böyle bir biyolojik saldırının etkisini azaltmak için kendimize uygulayacağımız protokol ve prosedürleri hazır etmemiz gerekir."

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