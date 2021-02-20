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20.02.2021 - 02:01 | | AA

ABD İklim Özel Temsilcisi: İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 9 yılımız var

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınılabilmesi için dünyanın sadece 9 yılı kaldığı uyarısında bulundu.

ABD İklim Özel Temsilcisi: İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 9 yılımız var

 

Kerry, Münih Güvenlik Konferansı'nda videokonferans ile yaptığı konuşmada, "Bilim adamları bize 3 yıl önce iklim krizinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 12 yılımız olduğunu söylemişti. 3 yıl geçti ve şimdi sadece 9 yılımız var." dedi. 

ABD'nin Trump yönetiminin çekildiği Paris İklim Anlaşması'na resmi olarak bugün yeniden katılmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ortak bir açıklama yapan Kerry, iklim kriziyle mücadele için "agresif" önlemler gerektiğini söyledi. 

YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ 6 KAT HIZLANDIRILMALI 

Ağaçlandırmanın 5 kat, yenilenebilir enerjiye geçişin 6 kat ve elektrikli araçlara geçişin 22 kat hızlandırılması gerektiğini belirten Kerry, Çin, Rusya, Hindistan ve Japonya dahil dünyanı en fazla kirleten 17 ülkeye karbon salımını azaltmaya hız vermesi çağrısı yaptı. 

YEŞİL EKONOMİ DAHA FAZLA İSTİHDAM YARATACAK 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yeşil ekonominin daha fazla istihdam yaratacağını ve bu durumdan en fazla genç nüfusun yarar sağlayacağını söyledi.

 

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