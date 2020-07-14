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14.07.2020 - 18:59 | | AA

ABD-Kanada sınırının kapalı tutulması kararı bir ay uzatıldı

ABD ile Kanada arasındaki sınırın yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle zorunlu olmayan geçişler için kapalı tutulması kararının 21 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

ABD-Kanada sınırının kapalı tutulması kararı bir ay uzatıldı

 

Kanada merkezli CTV News'in haberine göre, iki ülke arasındaki sınırın kapalı tutulması kararı bir ay süreyle uzatıldı.

Sınır geçişlerinin durdurulmasına rağmen ticari geçişlere ve sağlık çalışanlarının seyahat etmesine izin veriliyor.

Kanada'ya ticari olmayan giriş yapanlardan da 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları isteniyor.

Kanada ile ABD arasındaki sınır, Kovid-19 salgınının başladığı martta zorunlu olmayan geçişler için önce 21 Haziran'a kadar kapatılmış, ardından da bu karar 21 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Trump'tan Trudeau ile görüşmesinde Çin vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in "aldatıcı ve mücbir davranışlarından" duyduğu endişeyi dile getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Trudeau'nun dün telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren ABD-Kanada-Meksika Anlaşması'nın (USMCA) öneminin vurgulandığı aktarılan açıklamada, "Başkan Trump, USMCA'in salgın sonrası her 3 ülkenin ekonomisinin de daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlayacak emsalsiz bir başarı olduğunu vurguladı. Trump ayrıca, Çin'in aldatıcı ve mücbir davranışlarından dolayı duyduğu endişenin altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

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