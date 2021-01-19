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19.01.2021 - 18:25 | | BBC Türkçe

ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin bilgisayarını çaldığı iddia edilen kişi gözaltında

ABD'de 6 Ocak'ta Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına düzenledikleri saldırı sırasında, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dizüstü bilgisayarını çaldığı öne sürülen Riley June Williams gözaltına alındı.

ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin bilgisayarını çaldığı iddia edilen kişi gözaltında

ABD Adalet Bakanlığı, Williams hakkında "düzen bozucu eylemlerde bulunma" ve "şiddet kullanarak girme" suçlamalarıyla dava açıldığını duyurdu.

Eski partneri, 22 yaşındaki Williams'ın bilgisayarı Rus istihbarat servisi ajanlarına satmayı planladığını öne sürdü.

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasından sonra Kongre'yi basan kalabalıktan bazı kişiler Pelosi'nin odasına girmişlerdi.

Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan baskına katılanların onlarcası polis tarafından teşhis edilerek gözaltına alındı.

Bu kişilerin çoğu sosyal medyadaki paylaşımları incelenerek bulundu.

Nancy Pelosi'nin odasına girip ayağının masasının üzerine uzatarak fotoğraf çektiren Richard Barnett de gözaltına alınmıştı.

YEMİN TÖRENİ İÇİN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın görevi devralacağı yarınki yemin töreninden önce Washington DC'de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, kente binlerce asker gönderildi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), törende görev yapacak Ulusal Muhafızların sicillerini tek inceledi.

FBI, yemin töreni sırasında silahlı grupların eylem yapabileceği uyarısında bulunmuştu.

Normal olarak yemin törenini izleyecek on binlerce kişinin toplandığı alan, istihbarat örgütlerinin talebi üzerine bu kez halka kapatıldı.

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