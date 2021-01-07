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07.01.2021 - 22:38 | | AA, milliyet.com.tr

ABD Meclisi Başkanı: Trump acilen görevden alınmalı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, dünkü Kongre baskınının ardından Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Anayasanın 25. Ek Maddesini uygulama çağrısı yaptı.

ABD Meclisi Başkanı: Trump acilen görevden alınmalı

ABD'de dün Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olayları üzerine Demokratların "Trump bir an önce görevden alınsın" çağrıları devam ediyor. 

Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, dünkü olayların sorumlusunun Donald Trump olduğunu kaydederek, başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek Maddesine işaret etti. 

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in çağrısını anımsatan Pelosi, "Ben de Schumer'in çağrısına katılıyorum ve Başkan Yardımcısı Pence'i 25. Ek Maddeyi acilen kullanarak, Trump'ı görevden almaya davet ediyorum." dedi. 

Pelosi, "Kabine ve Başkan Yardımcısı gerekeni yapmazsa, Kongre azil süreci yürütmeye hazırlıklı olmalıdır." ifadesini kullandı. 

Pelosi ayrıca Kongre Binası Polis Şefinin istifasını istedi.

TRUMP TARAFTARLARI KONGRE BİNASINA GİRMİŞTİ 

Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti. 

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı. 

Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu. 

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

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