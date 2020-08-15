ABD-Polonya askeri anlaşması imzalandı

Polonya'daki Amerikan askeri varlığını artırmayı öngören anlaşma, başkent Varşova'da, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından imzalandı. Söz konusu anlaşma uyarınca, Almanya'dan çekilecek Amerikan askerlerinin bir kısmı önümüzdeki yıldan itibaren Polonya'da konuşlandırılacak.

Polonya'da halihazırda bulunan 4 bin 500 ABD askerine ek olarak bin askerin daha bu ülkeye gönderilmesini öngören anlaşma ayrıca, ABD'ye Polonya'nın askeri tesislerine erişim ve mevcut yerleşkelerin modernleştirilmesi imkanı tanıyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, imza töreninde yaptığı konuşmada ,anlaşmanın olası bir tehdit durumunda Amerikan ve Polonya askerlerinin omuz omuza durmasına olanak sağlayacak bir ''ilave garanti niteliği'' taşıdığını ifade etti. Duda, söz konusu anlaşmanın ayrıca diğer Avrupa ülkelerinin güvenliğinin artırılmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Washington'un tartışma yaratan kararı

ABD Savunma Bakanlığı, geçen ay yaklaşık 12 bin Amerikan askeri personelini Almanya'dan çekeceğini açıklamıştı. Almanya'daki birliklerde görev yapan personel sayısının 36 binden 24 bine düşürülmesini öngören plan çerçevesinde yaklaşık 5 bin 600 personel, aralarında Polonya'nın da bulunduğu diğer NATO ülkelerinde konuşlandırılacak. 6 bin 400 askeri personel ise ABD'ye dönecek.

Berlin'in NATO'nun savunma bütçesine yeterince katkı sağlamadığı yönündeki eleştirilerini sıklıkla dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haziran ayında ABD Savunma Bakanlığı'na bu ülkeden asker çekme talimatı vermiş, Trump'ın bu adımı hem ABD içinde hem de Almanya'da tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe