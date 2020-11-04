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04.11.2020 - 14:02 | | AA

ABD seçimlerinde Biden 238, Trump 213 delegeye ulaştı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump şu ana kadar 213, Demokrat aday Joe Biden ise 238 delege sayısına ulaştı.

ABD seçimlerinde Biden 238, Trump 213 delegeye ulaştı

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming'de 3, Nebraska'da 4, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10, Utah'da 6, Texas'ta 38, Iowa'da 6, Idaho'da 4, Florida'dan 29, Montana'dan 3 ve Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Washington DC'de 3, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7, California'da 55, Arizona'da 11, Maine'den 3, Hawaii'den 4, Minnesota'dan 10 ve Nebraska'dan 1 delegeyi aldı.

Böylece Trump, halen oy sayımı devam eden seçimlerde şu ana dek toplam 213 delegeye ulaşırken, rakibi Biden ise 238 delege kazandı.

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