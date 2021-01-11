ABD, Yemen'deki İran destekli Husileri 'terör örgütü' ilan ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'de iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan edeceklerini bildirdi.

Dün, konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Pompeo, Dışişleri Bakanlığının "Husiler" adıyla da anılan "Ensarallah" örgütünün, Göçmenlik ve Milliyet Yasası'nın 2019. maddesi uyarınca "yabancı terör örgütü" (FTO) ilan edileceği ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist varlık" (SDGT) olarak değerlendirileceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, bu nitelemelerin, İran destekli örgütünün faaliyetlerinin engellenebilmesine dayanak sağlayacağı, sivillere, altyapıya ve uluslararası gemiciliğe yönelik sınır aşırı saldırılardan sorumlu tutulmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Pompeo, örgütün yöneticileri Abdülmelik Husi, Abdülhalik Bedrettin Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in SDGT kapsamında "terörist" ilan edileceği bilgisini de paylaştı.

Öte yandan Pompeo, yardım kuruluşlarının bu tip yardımların iç savaş içindeki ülkeye insani yardımların ulaştırılmasını engelleyeceği endişelerine karşı önlemler alınacağı, insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını sürdürebilmesi için Hazine Bakanlığının özel lisans sağlayacağını kaydetti.

HUSİLER TWITTER'DAN YANIT VERDİ

Husilerin siyasi lideri Muhammed Ali El Husi ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump yönetimini "terörizmle" suçladı. Muhammed Ali El Husi, "Alınacak karar sonrası yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

El Husi, ölen Yemenli çocukların sansürlenmemiş fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında, "Pompeo ve Başkan Trump'ın politikaları sayesinde Amerikan terörü her yere ulaştı ve şimdi de Kongre'ye de ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Husilerin siyasi lideri ayrıca kendilerinin "terör örgütü" ilan etmek yerine ABD'de Kongre binasının işgalinde rol oynayan kişileri tutuklanmanın Pompeo için daha iyi sonuçlar doğuracağını belirtti.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.