MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD yine yangın yeri! Protestoda arbede çıktı: 1 ölü
ABONE OL
30.08.2020 - 10:59 | | AA

ABD yine yangın yeri! Protestoda arbede çıktı: 1 ölü

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, ırkçılık karşıtı göstericilerle ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri arasında arbede çıktığı, bu sırada 1 kişinin silahla vurularak öldüğü bildirildi.

ABD yine yangın yeri! Protestoda arbede çıktı: 1 ölü

Portland'da 3 ayı aşkın süredir protestolarını sürdüren ırkçılık karşıtı göstericiler ile Trump’ı desteklemek için yaklaşık 600 araçlık konvoyda bulunanların karşı karşıya gelmesiyle iki grup arasında arbede yaşandı.

Basına yansıyan görsellerde, Trump’ın destekçilerinin araçlarından göstericilere paintball silahı ile ateş ettiği, protestocuların da çeşitli nesneleri fırlatarak karşılık verdiği görüldü.

Arbede sırasında 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Ölen kişinin aşırı sağ grup Patriot Prayer’in işaretinin bulunduğu bir şapka taktığı öne sürülürken, olayın iki grup arasındaki arbedeyle bağlantısı araştırılıyor.

Polis, olası şüphelilerle ilgili bir açıklama yapmadı.

George Floyd'un 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Portland'da 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler halen devam ediyor.

Portland’da 25 Ağustos’ta yaklaşık 200 protestocudan oluşan bir grup gece saatlerinde kentteki polis merkezine yürümüştü. Caddeki bir çöp konteynırını ateşe veren göstericiler, bina etrafında tedbir alan polislere taş, şişe ve benzeri nesneler fırlatmıştı.

Atıl durumdaki hamam en kısa sürede restore edilecekEdirne'de 2'nci Murad Dönemi'nde, 1422'de yaptırılan 'vakıf eser' niteliğindeki Gazi Mihal Bey Hamamı, atıl haliyle madde kullananlar ve definecilerin mekanı haline geldi. Restore edilmeye hazırlanan yapıyla ilgili konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, rölöve ve restitüsyon projelerinin tamamlandığını belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak uzun yıllardır kapalı olan, hizmete sunulamayan, çok önemli rotadaki eseri restore etmek için girişimlerde bulunacağız ve uygulamaya en kısa zamanda başlayacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evlat nöbetindeki baba PKK’lılar pusu kurdu demişti! Evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu

Evlat nöbetindeki baba PKK’lılar pusu kurdu demişti! Evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

30 Ağustos mesajları 2020 ve Atatürk sözleri! Resimli, yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ile sözleri...

30 Ağustos mesajları 2020 ve Atatürk sözleri! Resimli, yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ile sözleri...

Sıradaki Haber