ABD Yüksek Mahkemesi, New York'taki ibadethanelere getirilen Kovid-19 kısıtlamasını iptal etti

New York'ta din adamlarının, New York Valisi Andrew Cuomo'nun ibadethanelerdeki Kovid-19 önlemlerine karşı açtığı dava, ABD Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıcın 5'inin oyuyla, eyaletteki sinagog ve kiliselerde kişi kısıtlamasına gidilmesi yönündeki uygulama iptal edildi.

Oylamada Amy Barrett'ın atanmasıyla sayıları artan muhafazakar yargıçların duruşunun etkili olduğu dikkati çekti.

New York Valisi Cuomo, eyalette virüs vakalarının artışının durdurulması adına ibadethanelerde kişi kısıtlamasına gidilmesinin gerekli olduğunu savundu.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Neil Gorsuch ise karar metninde, "Valiye göre, kiliseye gitmek güvenli değil ama gidip yeni bir bisiklet ve yeni bir şişe şarap alabilirsiniz. Burada bir çelişki var." değerlendirmesinde bulundu.