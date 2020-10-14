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14.10.2020 - 00:25 | | AA

ABD'de bomba iddia! Trump'ın planı sızdırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Somali'deki ABD askerlerinin çekilmesini istediği" iddia edildi.

ABD'de bomba iddia! Trump'ın planı sızdırıldı

 

Bloomberg televizyonunun Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Trump'ın ABD Başkanlık yarışındaki kampanyasında dile getirdiği Amerikan askerlerini ülkeye geri getirme vaadinin bir parçası olarak Somali'deki askerlerin de çekilmesini istediği öne sürüldü.

Yetkililer, "ABD Savunma Bakanlığının çekilme için planlamaya başladığını" iddia ederken, Pentagon'dan ise bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Afganistan'dan yılbaşından önce tamamen çekilme planı Washington'da tartışmalara neden olurken, Donald Trump'ın El Kaide'nin güçlü olduğu Somali'den asker çekme niyetinin de tartışma çıkaracağı bekleniyor.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM) verilerine göre, Somali'de tamamı Trump döneminde sevk edilmiş 800 civarında ABD askeri bulunuyor.

Pentagon, uzun zamandır AFRICOM bölgesinden asker çekip, bunları Pasifik bölgesine konuşlandırmayı planlıyordu.

Ağaca çarpan otomobil devrildiDüzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Refüjde bulunan ağaçları yıkarak durabilen otomobilde bulunan sürücü ve 2 yolcu yaralandı.
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