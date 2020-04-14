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14.04.2020 - 20:27 | | AA

ABD'de corona virüs krizi! Trump'a 'ABD'de kral yok' cevabı

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip corona virüs (covid-19) salgını kapsamında alınanan önlemlerin kaldırılması konusunda eyaletler üzerinde ''tam yetkisi'' olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD'de corona virüs krizi! Trump'a 'ABD'de kral yok' cevabı

 

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Trump ile kavga değil, iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Trump'ın salgın kapsamında alınan önlemlerin kaldırılması konusunda eyaletler üzerinde ''tam yetkisi'' olduğu açıklamasına da cevap veren Cuomo, "Bizim kralımız yok. Şimdi siyasetin ve kavganın zamanı değil. Trump kavga etmek istiyorsa o ben olmayacağım." ifadesini kullandı.

New York'ta vaka sayısı azalmaya başladı

Salgın artışını gösteren grafiğin düşüş eğilimine geçtiğini, vaka sayısının azalmaya başladığını ancak son 24 saatte 778 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Cuomo, New York'taki toplam ölüm sayısının ise 10 bin 834'e çıktığını söyledi.

New York, Kovid-19 test kiti üretecek

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentin mayıs ayından itibaren kendi test kitlerini üretmeye başlayacağını ve ilk haftalarda 50 bin test ile başlayıp sayıyı artıracaklarını söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 584 bin 73 kişi virüse yakalanırken, 23 bin 709 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koca: "Aldığımız sonuçlar, Türkiye'nin salgını mümkün en az kayıpla aşacağına işaret ediyor"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
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