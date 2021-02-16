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16.02.2021 - 01:55 | | AA

ABD'de Demokratlar Kongre baskını için komisyon kuracak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak amacıyla 11 Eylül terör saldırılarından sonrakine benzer bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

ABD'de Demokratlar Kongre baskını için komisyon kuracak

 

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Demokrat vekillere bir mektup göndererek Kongre baskınını araştırmak üzere kuracakları komisyonla ilgili bilgi verdi. 

Pelosi, 6 Ocak Kongre baskınının ABD tarihinde son derece önemli bir olay olduğuna ve her anlamıyla araştırılması gerektiğine işaret etti. 

Pelosi, "Güvenliğimizi korumak için atacağımız bir sonraki adım, 11 Eylül benzeri bağımsız bir komisyon kurmak olacak, böylece 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasına yapılan iç terör saldırısıyla ilgili gerçekleri araştıracağız." ifadelerini kullandı. 

Söz konusu komisyonun ilerleyen günlerde şekillendirileceği ve kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi. 

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskının ardından azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato Genel Kurulunda yapılan oylamayla aklanmıştı.

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