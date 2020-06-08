ABD'de Demokratlar'dan polis ve yargı sistemindeki ırkçılığa karşı tasarı

ABD Kongresinin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senatoya aynı anda sunulan "Polislik Yasasında Adalet" başlıklı tasarıda ülke genelinde siyah topluma ve azınlıklara karşı yapılan ırkçı ayrıştırmaya karşı sert önlemler alınması isteniyor.

Tasarıda polislerin özellikle siyahi vatandaşlara uyguladığı sert müdehalelere sınırlama talep edilirken, tutuklama sırasında şüphelilerin nefesini kesecek her türlü müdehalenin ve polislerin otomatik tüfek tarzı askeri silah kullanmasının yasaklanması öngörülüyor.

Diğer yandan, yasa ve yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunmaktan soruşturma geçiren polislerin bilgilerinin kamuoyuna açık kaynaklarda paylaşılması ve "bodycam" tarzı kamera taşımalarının zorunlu kılınması istenen tasarıda, ayrıca polisler üzerindeki hukuki koruma kalkanının kaldırılması talep ediliyor.

Konuya ilişkin basına açıklamalarda bulunan Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer, emniyet güçleri içindeki ırkçılığı hedef alan söz konusu tasarıyı "Oldukça kritik ve uzun zaman önce atılması gereken bir adım" olarak nitelendirdi.

Tasarıyı ay sonuna kadar Temsilciler Meclisinden geçirmeyi umduklarını belirten Pelosi, açıklamasında, "Boynuna diz müdehalesi uygulanan George Floyd'un o esnada annesine seslenmesi, ülkemizde çok uzun zamandır devam eden bu korkunç olayların devamıdır. Bu tasarıyı oylayacak ve geçireceğiz." dedi.

Diğer yandan böyle bir adımın polis teşkilatını çok zayıflatacağı düşüncesini savunan Cumhuriyetçiler'in ise özellikle Senatoda söz konusu tasarıya karşı çıkacağı tahmin ediliyor.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm dünyada yankılandı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte, gece sokağa çıkma yasağı getirilmiş, 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.