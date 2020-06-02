MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Dünya Haberleri ABD’de George Floyd eylemcileri ile polis şefi el ele diz çöktü
ABONE OL
02.06.2020 - 16:52 | | DHA

ABD’de George Floyd eylemcileri ile polis şefi el ele diz çöktü

Son dakika haberi... ABD’de 25 Mayıs’ta, George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan eylemlerde, New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Şefi Terence Monahan, George Floyd protestocularıyla dayanışma içinde el ele tutuşarak diz çöktü.

ABD’de George Floyd eylemcileri ile polis şefi el ele diz çöktü

Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahi vatandaş George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından protestolar artarak devam ediyor. Polis şiddetinin damga vurduğu protestolar ülke geneline yayılırken, bazı bölgelerden gelen dayanışma görüntüleri gündem oldu. New York Polis Departmanı (NYPD) Şefi Terence Monahan, George Floyd protestocularıyla Manhattan'daki Washington Square Park’ın dışındaki göstericiler ile dayanışma içinde el ele tutuşarak diz çöktü.

"HEPİMİZ MİNNESOTA'DAKİ OLAYIN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Yüzlerce göstericiden oluşan kalabalığa hitap eden polis şefi Monahan, “ Arkadaşlar, bu protestonun sona ermesi gerekiyor. Hepimiz Minnesota'nın yanlış olduğunu biliyoruz” dedi. Monahan daha sonra, Cuma gecesinden beri protestocularla birçok kez çatışan memurlarını işaret ederek, “Burada, Minnesota'nın haklı olduğunu düşünen bir polis memuru yok. Kavga edemeyiz. Burada yaşamak zorundayız. Burası bizim evimiz” dedikten hemen sonra, Washington Square Park’ın dışındaki göstericilerle el ele tutuşarak diz çöktü.

 

Kediyi kovalarken tamponu parçaladılarManisa'nın Turgutlu ilçesinde, 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, park halindeki otomobilin altına kaçtı. Köpekler, kediyi yakalamak için otomobilin ön tamponunu parçaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpeği ezmemek için kaza yaptı!

Köpeği ezmemek için kaza yaptı!

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Mersin'de 11 milyon TL değerinde 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi

Mersin'de 11 milyon TL değerinde 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi

Sıradaki Haber