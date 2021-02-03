MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de korkutan bilanço! Ölü sayısı hızla artıyor
ABONE OL
03.02.2021 - 18:01 | | AA

ABD'de korkutan bilanço! Ölü sayısı hızla artıyor

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e yükseldi.

ABD'de korkutan bilanço! Ölü sayısı hızla artıyor

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 752 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 315 milyon 614 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 341 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 438 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 737 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 70 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 784 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 286 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Sarıyer'de meslektaşını öldüren asistan doktor davasında tanıklar dinlendiMetin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından sanık Yavuz Sümter, meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu sanık doktor Yavuz Sümter'in yargılandığı davada tanıkların bilgisine başvuruldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korku dolu anlar! Dağdan kopup yaraladı

Korku dolu anlar! Dağdan kopup yaraladı

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı korona tablosu...

3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı korona tablosu...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet