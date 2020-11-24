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24.11.2020 - 18:06 | | AA

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 263 bin 812'ye çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 263 bin 812'ye çıktı

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 562 artarak 12 milyon 783 bin 723 oldu. 

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye çıktı. 

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 553 bini geçerken, toplam test sayısı 182 milyonu aştı. 

Ülkede en çok vaka 1 milyon 191 bin 608 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 133 binden fazla vakayla California ve 944 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 276 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 640 bini geçti. 

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 193 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 88 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Turist kadın polisi çileden çıkardı!İstanbul’da maske ve sigara denetimleri devam ediyor. İstiklal Caddesi'ne çıkan vatandaşlar genelde maske ve sigara yasağına uyarken, çoğu yabancı turistin bu kurala uymadığı görüldü. Bazı turistler ise polisle tartışarak zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, pasaportunun yanında olmadığını söyleyen kadın turiste uzun süre laf anlatmaya çalıştı.
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