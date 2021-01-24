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24.01.2021 - 18:35 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 427 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 427 bini geçti

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 176 bin 257 artışla 25 milyon 571 bin 79'a çıktı. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye ulaştı. 

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 331 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 297 milyon 399 bini geçti. 

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 151 bin küsur ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 248 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 639 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 212 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. 

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 658 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 816 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldüKonya'nın Kulu ilçesinde, rahatsızlanan vezne görevlisi Mehmet Cem Celepli (51), otomobiliyle hastaneye giderken direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparken, Celepli doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Celepli'nin kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.
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