MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD’de restoranda yemek yiyen New Jersey Valisi'ne tepki
ABONE OL
23.11.2020 - 15:16 | | DHA

ABD’de restoranda yemek yiyen New Jersey Valisi'ne tepki

ABD’de New Jersey Valisi Phil Murphy ailesiyle bir restoranda maskesiz şekilde iki kadın tarafından basıldı.

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261 bin 841'e yükseldi.

Kafe, restoran ve kamu alanında maske takma zorunluğu bulunan ülkede, iki kadın tarafından restoranda ailesiyle yemek yerken yakalanan New Jersey Valisi Phil Murphy, maske takmadığı gerekçesiyle tepkiye neden oldu.

Restoranda ailesiyle maskesiz şekilde oturan New Jersey Valisi Phil Murphy'nin masasına gelen iki kadın, Murphy'e " Nasılsın? Maskesiz oturuyorsunuz, insanlar ölüyor" diyerek tepki gösterdi.

O anları cep telefonuna kaydeden söz konusu kişilerin görüntülerde Murphy'e küfür ettiği görüldü. Daha sonra Murphy'nin oğlu kadının telefon kılıfına iltifat ederek, "Trump telefon kılıfını beğendim. Babam Trump'ı sever. Şimdi lütfen buradan gidin" dedi. Tepkilerin ardından Vali Murphy ve kızının maske taktığı görüldü.

ABD'de son durum

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 261 bin 841 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 457 bin 447 kişiye ulaştı.

    Bodrum’da başıboş at trafiği birbirine kattıTurizmin gözbebeği Bodrum’da sokak ortasında başıboş bir şekilde yürüyen at trafiği bir birine kattı. Atı yolun ortasında yürürken gören sürücüler, vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ALES 2 ne zaman? 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES başvuru ekranı

    ALES 2 ne zaman? 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES başvuru ekranı

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Açıköğretim sınavı ne zaman 2020? AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

    Açıköğretim sınavı ne zaman 2020? AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet