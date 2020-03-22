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22.03.2020 - 20:36 | | AA

ABD'de şoke eden görüntüler! Corona virüs ile ilgili var mı? Resmi açıklama geldi...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sosyal medyada yayılan 'tank sevkiyatı' görüntülerinin, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını ile ilgisinin bulunmadığını, bunların ordu için üretilen yeni araçların sevkiyatı olduğunu belirtti.

ABD'de şoke eden görüntüler! Corona virüs ile ilgili var mı? Resmi açıklama geldi...

 

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Chicago'da çekilen ve demir yolundan tankların sevkiyatını gösteren bir videoyu alıntılayarak açıklamada bulundu.

Hoffman, "Başkalarının kaçırdığı bir noktaya işaret etmek istiyorum. Bunlar (tanklar), ABD Ordusu Malzeme Komutanlığının Wisconsin'in Oskosh bölgesindeki fabrikadan, Kuzey Carolina'nın Fort Bragg bölgesine taşıdığı taktik hafif araçları. Ülke çapındaki üslerimize bu şekilde tren taşımacılığı nadir olan bir şey değil ve covid-19 ile bir ilgisi yok." ifadesini kullandı.

ABD'de birçok bölgeye askeri araç ve asker sevkiyatını gösteren videolar ve haberler hem sosyal medyada hem de Amerikan basınında paniğe yol açmıştı.

Bazı basın organları ve sosyal medya hesapları ülkede etkili olan Kovid-19 salgınıyla ilgili ordunun devreye girmeye hazırlandığını iddia etmişti.

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