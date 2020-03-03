ABD’de ‘Süper Salı’ heyecanı

ABD’de Demokratlar, başkan adayının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan ‘Süper Salı’ için sandık başına gitti. Donald Trump’ın karşısına kimin çıkacağının belirlenmesinde son derece önemli olan ‘Süper’ Salı’ ön seçimleri bugün gerçekleşecek. 14 eyalette yapılacak ön seçimler öncesinde eski South Bend belediye başkanı Pete Buttigieg yarıştan çekildiğini açıkladı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Buttigieg’in Demokrat parti tabanında önemli bir yer tutan güney eyaletlerindeki siyahilerin oyunu cezbedemediği için adaylıktan çekilmeye karar aldığı kaydedildi. 3 Şubat’ta başlayan ön seçim takviminde Lowa ve New Hampshire’de beklenmedik başarı gösteren 38 yaşındaki Buttigieg, Nevada ve en son cumartesi günü siyahi oyların belirleyici olduğu Güney Karolina’da yapılan seçimlerde ise varlık gösterememişti. Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı.

Güney Karolina’da yapılan ön seçimlerde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, rakiplerine fark atarak ipi göğüslerken favori durumdaki Bernie Sanders’ın en büyük rakibi konumuna yükselmişti.

Biden’ın para sıkıntısı içindeki kampanyası bugün oy kullanacak delege sayısı fazla eyaletlerden Kaliforniya, Teksas, Kuzey Karolina ve Virginia’da yeterli reklamı yapamadığı ifade ediliyor. AP’nin analiz haberine göre Biden, Vermont senatörü Bernie Sanders ve milyarder New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in yürüttüğü temel bazı kampanya operasyonlarını bile yürütemedi.

Kamuoyu yoklamaları Kaliforniya’da Sanders’ın, Teksas’ta ise Biden’ın önde olduğunu gösteriyor. Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021’de Beyaz Saray’da koltuğa oturacak.