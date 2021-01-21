ABD’de yeni dönem

ABD’de dün yeni dönem başladı ve Joe Biden görevi devralarak ABD’nin yeni başkanı oldu. Biden, Kongre binası önünde düzenlenen yemin töreninde, ailesine ait 125 yıllık İncil ile yemin etti, tören sonrası halka seslendi.

Ülkenin tarihi önemde ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizen Biden, karşılaşılan zorlukların ancak “birlik” olunarak aşılabileceği mesajını verdi. Biden, “Birbirimizi rakip olarak görmeden, birlik olmalıyız. Bunu yapamazsak ilerleme sağlayamayız. Ulus değil, kaos devleti oluruz. Yolumuz birlik olmaktan geçmektedir” dedi.

20 Ocak’ın ülke demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayıp, “Demokrasi üstün geldi” diyen Biden, ülkenin son döneminde yaşadıklarına değindi. Biden, “artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terör”le yüzleşecekleri ve bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi. Biden “Bizi bölen güçler derin ve gerçek, ama yeni değil” ifadelerini kullandı.

Hem kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler için çalışacağını vurgulayan Biden, “Tüm Amerikalıların başkanı olacağım” dedi. Ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin Biden, “Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz” değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı, konuşmasında dünyaya da mesaj vererek, “İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız” ifadelerini kullandı.

Renkli görüntüler

6 Ocak’ta Donald Trump destekçilerinin saldırısı nedeniyle adeta kale gibi korunan Kongre’nin Batı Cephesi’nde yapılan törene, Kongre üyelerinin dışında eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ile eşleri de katıldı. Törende Trump yönetiminiyse Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence temsil etti. Tören öncesi şarkıcı Lady Gaga, Amerikan ulusal marşını seslendirdi. Şarkıcı Jennifer Lopez de törende sahne aldı ve bir ara şarkısının ortasında İspanyolca olarak, “Herkes için özgürlük ve adaletle, bölünmez bir ulus” ifadelerini kullandı. Başkent Washington D.C’de “National Mall” olarak bilinen ulusal park boş kalırken, töreni izlemek üzere parkta bulunamayacak olanları temsilen alana 200 bin ABD bayrağı yerleştirildi.











Jet hızıyla başladı



Dün yemin ederek resmen başkanlığı devralan Joe Biden, törenden hemen sonra akşam saatlerinde ofise geçerek 20’ye yakın başkanlık kararnamesine imza attı. Selefi Donald Trump’ın icraatlarının pek çoğunun daha ilk günden iptal edilmesi anlamına gelen bu hamleyle, Barack Obama dönemi uygulamalarına geri dönüldü. 17 kararnamenin arasında, dikkat çekenler şunlar:



Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilmeyi durdurmak,



Paris İklim Anlaşması’na tekrar katılmak,



Bazı Müslüman ülkelere getirilen seyahat yasağını kaldırmak,



Kovid-19’a karşı yürütülen mücadeleyi merkezileştirmek için başkanlık kararnamesi yayımlanması,



ABD vatandaşlarından 100 gün boyunca maske takmalarını talep edecek bir kampanya,



Trump’ın icraatı olan Meksika sınırına duvar inşasını durdurmak.



Adını anmadan şans diledi



ABD’nin 45. Başkanı olan Donald Trump, dün son kez Beyaz Saray’dan ayrılarak başkanlığa veda etti. Yemin törenine katılmayan ve bu törenin başlamasına saatler kala Beyaz Saray’ı terk eden Trump, buradan eşiyle birlikte Andrews Ortak Üssü’ne geçti ve kendisi için düzenlenen törene katıldı. Törende ailesi ve partililer yer alırken, Trump şerefine 21 pare top atışı yapıldı.











Buradan Florida’ya geçmeden önce bir konuşma yapan Trump, üsse gelen destekçilerine “iyi bir hayat” dileyerek yakında “başka bir şekilde” tekrar görüşeceklerini söyledi. 4 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği “başarılarını” sıralayan Trump, başkan olarak yaptığı hizmetin “ömür boyu onur” olduğunu belirtti. Konuşması boyunca Joe Biden’ın ismini anmayan Trump, “Yeni yönetime bol şans ve büyük başarılar diliyorum. Başarılı olmaları için önemli şansları var” ifadelerini kullandı.



Başkan Trump, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında da, “Bu hafta, yeni bir yönetim yemin ederek görevine başlayacak ve biz Amerika’nın güvenliği, refahının korunması konusunda başarılı olunması için dua ediyoruz” demişti. Trump, bu konuşmasında 6 Ocak’taki Kongre baskınına da değinerek, “Kongremize yapılan saldırıdan dolayı tüm Amerikalılar dehşete kapıldı. Siyasi şiddet, Amerikan halkı olarak değer verdiğimiz her şeye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu, asla hoş görülemez. Şimdi, daha önce hiç olmadığı kadar, siyasi hıncımızın üzerinde ortak değerlerimiz etrafında toplanmalı ve ortak kaderimizi oluşturmalıyız” çağrısında bulunmuştu.

Önceki konuşmasında kendisine de değinen Trump, daha önce siyasette olmayan birisi olarak 4 yıl önce seçimleri kazanarak Washington’a geldiğini anımsattı, “Daha önceki hayatımı ardımda bırakıp, çok zor bir arenaya adım attım. Ancak bu arena, düzgün yönetilirse çok fazla potansiyele sahip” dedi.



Bir başkan olarak her zaman ABD’nin çıkarlarının kendisinin önceliği olduğunu belirten Trump, “Şu zamana kadar hiç en kolay yolun peşinde olmadım, aslına bakarsanız bu en zor olanıydı. En az eleştirileceğimiz yolları da seçmedim. Çok çetin savaşlar verdim, çok zor seçimler yaptım, çünkü siz beni bunun için seçmiştiniz” ifadelerini kullandı.



Son 24 saatinde bunlar yaşandı



ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son gününde, aralarında Beyaz Saray’ın eski başdanışmanı Steve Bannon’ın olduğu 73 kişi için af, 70 kişiye de ceza indirimleri getiren kararları yayımladı. Bannon, Meksika duvarı için başlatılan kampanyaya sağlanan fonlar üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanıyordu. Affedilenler arasında müzik ve spor dünyasından bazı isimler, eski Kongre üyeleri ve Trump’ın aile yakınları, Trump yanlısı işadamları yer aldı.



ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Donald Trump’ın başkanlığının son gününde görevinden ayrıldığını duyurdu. Haspel, ayrılmasına belli bir neden göstermezken, CIA Direktörü’nün, Trump’ın Aralık ayı başında kendisine bağlı Kash Patel’i teşkilatın ikinci adam olarak atamasına karşı çıktığı ve istifayla tehdit ettiğini öne sürülmüştü.



Trump yönetimi, seçilmiş Başkan Biden’ın Washington’a gelişi için askeri uçak tahsis etmezken, Trump, Beyaz saray’dan son kez ayrılırken başkanlık helikopterini kullandı. Andrew Ortak Askeri Üssü’ndeki tören sonrası, bu kez başkanlık uçağıyla Florida’ya geçti.

Göreve gelmeden Türkiye’ye çattı!



Başkan Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Senato’da yapılan onay oturumunda Türkiye’yi ABD’nin müttefiki gibi davranmamakla suçladı. Blinken, yeni yönetimin, Ankara’ya Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama gerekliliğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini de öne sürdü.



Blinken, Türkiye için “sözte stratejik ortak” nitelemesi yaparken, “Stratejik - ya da sözde stratejik - bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri Rusya ile yakın olması kabul edilemez” dedi. Blinken mevcut yaptırımların etkisinin gözlemlenmesi ve daha fazlasının yapılıp-yapılmamasının da buna göre değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



Türkiye’nin birçok konuda bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmadığını öne süren Blinken, “Bu bizim için önemli bir zorluk. Bu konuda çok dikkatliyiz” diye konuştu. Türkiye’ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan yaptırımlar ABD Kongresi’nde her iki partiden de destek görmüştü. Yasa ilk kez NATO müttefiki bir ülkeye karşı kullanılmıştı. Türkiye S-400 alımı nedeniyle F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarılmıştı. ABD ile Türkiye, S-400 dışında Suriye politikası, Ankara’nın Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri ve Dağlık Karabağ gibi konularda da anlaşmazlık yaşıyor.



Beyaz Saray ofisleri boşaldı



Başkan Donald Trump ve ekibinin Beyaz Saray’dan ayrılmasının ardından, binanın pek çok ofisinin “hayalet” görünümündoe olduğu dikkat çekti. Rafların ve dolapların boşaldığı, çöplerin etrafa saçıldığı bürolarda, eski ekibin bıraktığı ve Trump’ın kapağında yer aldığı dergiler göze çarpıyor. Binada temizlik sonrası yeni ekibin göreve başlaması bekleniyor.



‘Yeni parti kurma hazırlığında’



ABD Başkanı Donald Trump’ın, son dönemde yakın çevresiyle yeni bir siyasi parti kurma konusunu konuştuğu iddia edildi. “Wall Street Journal” gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bugün Beyaz Saray’a veda eden Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında.



Son günlerde yakın çevresine Trump’ın bu yeni partiden söz ettiğini aktaran kaynaklar, partinin isminin ise “Patriot(Vatansever) Party” olacağını kaydetti. ABD’de Trump yanlısı bazı protestocuların Kongre’yi basmasının ardından, Trump Cumhuriyetçi Parti’deki bazı isimlerle ters düşmüştü.



Trump’ın, dünkü son konuşmasında “Yakında başka bir şekilde tekrar görüşeceğiz” demesinin, parti iması olabileceği belirtiliyor.