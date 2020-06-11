ABD'den dikkat çeken hamle! FETÖ'ye yer vermediler...

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yaklaşık 200 ülkedeki "dini azınlıklara yapılan kısıtlamalara" ilişkin incelemelerin yer aldığı raporun dün yayımlanan 22'nci sayısında, Türkiye'nin girişimleri sonucu "FETÖ" konulu bir değerlendirme yapmaktan kaçınıldığı görüldü.

Bu raporun daha önceki sayısında üç yerde FETÖ elebaşının adı geçirilmişti.

Diğer yandan, ABD'nin bu yıl mart ayında yayımladığı "2019 İnsan Hakları Raporu"nda FETÖ'den 37 defa bahsedilmiş, Türkiye'den de bu raporda yer alan iddialara sert tepki gösterilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığınca dün yayımlanan Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun geçen yıla ilişkin sayısının Türkiye bölümünde, Hristiyan ve Yahudi azınlığa mensup kişilerin çeşitli zorluklarla karşılaştığı öne sürülmüş, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi konusuyla ilgili de çeşitli söylemlere değinilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, raporun yayımlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye bölümünün, "yine kaynağı belirsiz iddialar içeren, objektiflikten uzak bir dille kaleme alındığı" değerlendirmesini yapmıştı.

Türkiye'de farklı din ve inançların huzur ve uyum içinde yaşadığının altını çizen Aksoy, Türkiye'nin mülkiyetinde bulunan Ayasofya'ya ilişkin her türlü tasarrufun da Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulamıştı.