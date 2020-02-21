MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'den Esed'e tepki: Utanmaz!
ABONE OL
21.02.2020 - 00:21 | | AA

ABD'den Esed'e tepki: Utanmaz!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'deki saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejiminin Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatmasını "utanmazlık" şeklinde nitelendirdi.

ABD'den Esed'e tepki: Utanmaz!

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Twitter hesabından Suriye'ye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Kısa süre önce Halep Havalimanı'nı yeniden uçuşlara açtığını açıklayan Esed rejimine tepki gösteren Ortagus, "Gece gündüz İdlib halkının üzerine varil bombalarını yağdıran Esed, utanmaz bir şekilde Şam'dan 'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor. Bu, Suriye halkının hayal ettiği şey değil, onlar ölüm ve yıkımın kabusu içinde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

2013’te Suriyeli muhaliflerin Halep’i ele geçirmesinin ardından kapatılan havalimanı, Esed rejiminin 2017’de kenti yeniden ele geçirmesinin ardından deneme uçuşlarına açılmıştı.

Esed rejimi, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te Rusya ve İran'ın desteklediği saldırılarda on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayında! Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki

Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayında! Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Doğru doz ne? İşte cevabı

Doğru doz ne? İşte cevabı

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Sıradaki Haber