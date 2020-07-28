ABD'den kritik karar: Koronavirüs tedavisi sonlanan iyileşmiş sayılacak

Kovid-19'i atlatan ABD vatandaşlarının çoğu artık koronavirüsü taşımadığını kanıtlamak için ek teste gerek kalmadan tecritten çıkabilecek.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) geçen çarşamba yaptığı açıklamaya göre,yeni yönerge değişiklikleriyle ülkedeki koronavirüs testleri üzerindeki yükün kaldırılması amaçlanıyor.

Değişikliklere göre bir kişi Kovid-19 hastalığına ilk yakalandıktan 10 gün sonra nefes darlığı ya da ishal gibi herhangi bir belirti göstermiyorsa ve ateş düşürücü almadan 24 saat boyunca hiç ateşi yükselmemişse iyileşmiş sayılacak.

Daha önce Kovid-19 bulaşan bir kişinin kendisini 14 gün tecride alması ve tecritten çıkabilmesi için de 24 saat arayla yapılan PCR testlerinde iki kez negatif sonuç alması gerekiyordu.

Ancak şu anda ülkenin birçok bölgesinde test işlemleri iki haftaya kadar ertelenebiliyor ayrıca birden fazla çalışma Kovid-19'u hafif geçiren hastaların belirtilerin başlangıcından 10 gün sonra neredeyse hiçbir zaman virüs bulaştırıcısı olmadığını ortaya koydu.

Birçok teşhis testi hastaların tamamen iyileşmnesinden haftalar sonra bile pozitif sonuç vermişti. Uzmanlar bu testlerin canlı virüse değil, hala vücuttan temizlenmekte olan virüs kalıntılarına tepki verdiğini düşünüyor.

Halk sağlığı uzmanları da yönergedeki değişikliklerin güvenli olduğunu belirtiyor.

Columbia Üniversitesi'nin Mailman Halk Sağlığı Okulu'ndan epidemiyoloji profesörü Wafaa el-Sadr "Bunun dayanak noktası bilimsel kanıtlar. Bence değişiklik mantıklı" dedi.

Değişikliğin en çok huzurevleri ve hastaneleri etkilemesi bekleniyor.

Örneğin birçok huzurevi artık Kovid-19'u atlatan yaşlı hastaları iki virüs testinden negatif alana kadar tutmak zorunda kalmayacak. Bu işlem tıbbi gereklilik olmadan hastaların hastanede kalış süresini uzatıyordu.

Yeni tecrit yönergesi bilinen bir vakayla temas eden ya da bir başka eyalet veya ülkeden gelen kişilerin kendilerini 14 gün kendilerini tecrit altına alması kuralınıysa etkilemeyecek.

Kaynak: Independent Türkçe