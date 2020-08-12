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12.08.2020 - 00:07 | | AA

ABD'den Lübnan yönetimine 'patlama' eleştirisi

ABD yönetimi, Beyrut Limanında yaşanan patlamanın altındaki nedenin "Lübnan liderlerinin onlarca yıldır süren kötü idaresinin, yolsuzluğunun ve reformlar konusunda tekrar eden başarısızlıklarının" bir sonucu olduğunu belirtti.

ABD'den Lübnan yönetimine 'patlama' eleştirisi

 

ABD Dışişlerinden bir sözcü, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın istifasından haberdar olduklarını belirterek, "Beyrut Limanındaki bu trajik patlamanın ve ülkedeki kötü ekonomik koşulların altında yatan neden, Lübnan liderlerinin onlarca yıldır süren kötü idaresinin, yolsuzluğunun ve Lübnan'ı güvenli ve refah bir yola koymak için gerekli reformların yapılması için tekrar eden başarısızlıklarının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Lübnan halkının geçen ekim ayından bu yana ekonomik ve geleneksel reform, daha iyi yönetim, yolsuzluğa son çağrılarıyla sokağa çıktığına işaret edilen açıklamada, "Beyrut'ta bu hafta sonu yaşanan protestolar, bu patlamanın yaşanmasına yol açan limanın kötü yönetilmesi nedeniyle yaşanan öfke ve hayal kırıklığının bir sonucudur." denildi.

ABD'nin Lübnan halkının barışçıl bir şekilde protesto yapma hakkını destekleme devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Lübnanlı güvenlik birimlerine halkın güvenini sağlama çağrısı yapıldı.

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