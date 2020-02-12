MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'den sözde Orta Doğu barış planı 'değişikliklere açık' mesajı
ABONE OL
12.02.2020 - 01:32 | | AA

ABD'den sözde Orta Doğu barış planı 'değişikliklere açık' mesajı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin barış planının müzakereler için bir ''başlangıç noktası ve değişikliklere açık'' olduğunu söyledi.

ABD'den sözde Orta Doğu barış planı 'değişikliklere açık' mesajı

 

İsrail-Filistin sorununun çözümü için Trump yönetiminin açıkladığı sözde barış planının ele alındığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Craft, ABD'nin teklifini savundu.

Bu teklifin Filistinliler için ''harika'' ve ''gerçekçi ve uygulanabilir'' bir plan olduğunu iddia eden Craft, ''Bu plan 'işine gelirse ya da dediğim dedik' bir plan değil, taşa da kazılmadı. Aksine, bu bir açılış teklifi, müzakereler için bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil.'' dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin'in ''70 yıldır başarısız olan eski bir plan'' konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, Trump yönetimin teklifine bir şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Danon, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ''görevde olduğu sürece barış konusunda ilerleme kaydedilemeyeceğini'' öne sürdü.

Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde pompalı tüfekle öldürüldüBeyoğlu'nda, 30 yaşındaki genç, misafir olarak geldiği evde pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Cinayetin şüphelisi olarak arkadaşı Yahya Ö. gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuşadası’nda 64 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 64 düzensiz göçmen yakalandı

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Kurşun turistin başını sıyırdı

Kurşun turistin başını sıyırdı

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Sıradaki Haber