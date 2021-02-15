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15.02.2021 - 15:24 |

ABD'den tepki çeken Gara mesajı

Gelen son dakika haberine göre; Gara'da 13 evladımızın şehit edilmesi sonrası ABD ve Avrupa Birliği'nden de açıklama geldi.

ABD'den tepki çeken Gara mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı diledi. ABD'nin Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan bölgesinde öldürülmesinden üzüntü duyduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz' ifadelerine yer verdi.

ABDden tepki çeken Gara mesajı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı sebebiyle büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına tazilerini sunar' ifadesini kullandı.

İngiltere, İtal, Afganistan, Avustralya ve Hollanda gibi ülkelerin temsilcileri de Türk halkına başsağlığı ve taziye mesajı paylaştı.

ABDden tepki çeken Gara mesajı

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Gara'da 13 şehit! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması
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Gara'da 13 şehit! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin Erdoğan, 'İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi.' ifadelerini kullandı. 'Batı ister anlasın, ister anlamasın. ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik' diyen Erdoğan, 'Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız' dedi.
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