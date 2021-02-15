ABD'den tepki çeken Gara mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı diledi. ABD'nin Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan bölgesinde öldürülmesinden üzüntü duyduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı sebebiyle büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına tazilerini sunar' ifadesini kullandı.

İngiltere, İtal, Afganistan, Avustralya ve Hollanda gibi ülkelerin temsilcileri de Türk halkına başsağlığı ve taziye mesajı paylaştı.