Son Dakika Haberi: Şehit polis ile ilgili ihraç iddiasına Emniyet'ten yanıt geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği” yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. KHK’lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir. Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır. Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir.





MARDİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya (33), memleketi Mardin'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi memleketi Mardin'e getirildi. Şehit polis memuru Kaya için Şakir Nuhoğlu Cami’nde tören düzenlendi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, şehidin annesi Emine, babası Şeyhmus Kaya, kardeşleri, yakınları ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bazı aileler katıldı. Şehit polisin cenazesi ambulanstan alınarak musalla taşına konuldu. Burada edilen dua ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Selen Kışlası Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit polis memuru Vedat Kaya, 24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya da, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı.

ŞEHİT JANDARMA ER SÜLEYMAN SUNGUR, SİİRT'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan şehit Sungur'un (27) Türk bayrağına sarılı cenazesi, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

Törene, şehidin annesi Şirin, babası Salih Sungur ve yakınları ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun dua ettiği törende Orgeneral Çetin ve Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Salih Sungur ve yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Şehit Sungur'un cenazesi, Barış Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazı sonrası vatandaşlar "kahrolsun PKK" sloganları attı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli şehit Sungur'un cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.