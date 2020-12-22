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22.12.2020 - 21:35 | | DHA

ABD'den uzaylı itirafı geldi! 'Tedbirsizlik olur...'

ABD'de Barack Obama başkanlığı döneminde CIA Direktörü olan John Brennan, katıldığı bir radyo programında UFO'larla ilgili gelen bir soruya, "İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur" yanıtını verdi.

ABD'den uzaylı itirafı geldi! 'Tedbirsizlik olur...'

ABD'de Barack Obama yönetimi döneminde CIA Direktörlüğü yapan John Brennan, katıldığı bir radyo programında soruları yanıtladı.

Brennan, UFO'larla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur. Hayat farklı şekillerde tanımlanır. Tüm evrende başka bir yaşam formu olmadığına inanmanın biraz küstahça ve kibirli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABDden uzaylı itirafı geldi Tedbirsizlik olur...

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