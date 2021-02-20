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20.02.2021 - 01:07 | | AA

ABD’nin Kanada ve Meksika sınırları 21 Mart’a kadar kapalı kalacak

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına nedeniyle kapatılan Kanada ve Meksika kara sınırlarındaki seyahat kısıtlamalarının 21 Mart’a kadar uzatılacağını açıkladı.

ABD’nin Kanada ve Meksika sınırları 21 Mart’a kadar kapalı kalacak

 

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin karadan bağlantısı olan iki komşusu Kanada ve Meksika ile sınırlarının zorunlu seyahatler haricinde kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi. 

21 Mart'a kadar öngörülen 30 günlük uzatma kararı, Başkan Joe Biden'ın göreve geldiğinden bu yana kara sınırları için aldığı ilk kısıtlama tedbiri oldu. 

Biden, daha önce 26 Ocak'ta aldığı kararla, ülkeye hava yoluyla gelen tüm yolculara 3 gün içinde yaptırdıkları Kovid-19 testinin negatif sonuçlarının ibraz etmelerini zorunlu hale getirmişti fakat karar kara sınırlarından geçişleri kapsamıyordu. 

ABD'nin kara sınırlarındaki seyahat kısıtlaması kararını, ilkin 21 Mart 2020'de almış, ardından karar 30'ar günlük sürelerle uzatılmıştı. 

Dünyada en fazla Kovid-19 vakasının ve virüse bağlı ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de bugüne dek 28 milyon 551 bin 303 vaka tespit edilirken, 506 bin 180 kişi hayatını kaybetti.

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