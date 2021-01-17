Açık Semalar ‘açık’ta kaldı!

Washington’un, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması’ndan geçtiğimiz Kasım ayında çıkmasının ardından Moskova da, anlaşmadan çekilmeye ilişkin süreci başlatma kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan önceki gün yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması’ndan geçen yıl çekildiği hatırlatıldı. ABD’nin anlaşmadan çekilmekle çıkar dengesini bozduğu ve anlaşmaya zarar verdiği vurgulanan açıklamada, Rusya’nın anlaşmanın varlığının sürdürülmesiyle ilgili önerilerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu konudaki önerilerimiz, ABD’nin müttefikleri tarafından destek görmedi. Anlaşmanın işlerliğiyle ilgili sorunların çözülmesi konusunda herhangi bir gelişmenin olmaması nedeniyle Rusya, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme sürecini başlatıyor” ifadelerine yer verildi.

NATO’dan eleştiri

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması’nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen, 1992’de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması’nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Öte yandan NATO Sözcüsü Vekili Piers Cazalet, ittifakın Açık Semalar Anlaşması’nın bozulmasından Rusya’yı sorumlu tuttuğunu belirtti. Sputnik’e açıklamada bulunan Cazalet, “Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme niyetini dikkate aldık. Rusya’nın bir süredir anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini seçici olarak yerine getirmesi, bu önemli anlaşmanın Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik ve istikrara olan katkısını bozuyordu” ifadesini kullandı. Cazalet ayrıca Rusya’nın bu kararından sonra NATO müttefiklerinin Moskova ile silah kontrolü konusundaki diyaloga bağlı kalacağını da sözlerine ekledi.

Kendi meslektaşlarını öldürdüler!



Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde 3 yerel polisin 12 meslektaşını silahla öldürdüğü bildirildi. Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, yaptığı açıklamada, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen 3 yerel polisin aynı karakolda görev yaptığı 12 meslektaşını öldürdüğünü söyledi. Olayın Herat’ın Goryan ilçesindeki polis karakolunda yaşandığını ifade eden Velizade, saldırganların, karakoldaki silah ve mühimmatları alarak kaçtığını belirtti.